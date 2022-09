EQS-Ad-hoc: Linus Digital Finance AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung

Linus Digital Finance AG erwartet marktbedingt deutlichen Rückgang von Umsatz und Investmentvolumen und leitet vorsorglich weitere Maßnahmen zur Rückkehr in Profitabilität und Liquiditätsstärkung ein



29.09.2022 / 11:00 CET/CEST

Berlin, 29. September 2022 - Die Kombination aus sprunghaftem und erheblichem Zinsanstieg sowie Erwartungen einer Rezession der deutschen Wirtschaft haben das makroökonomische Umfeld stark eingetrübt. Aufgrund dieser Entwicklungen hat die Linus Digital Finance AG (LINUS) heute vorausschauend beschlossen, den strategischen Fokus zunächst in noch stärkerem Maße auf das Investmentgeschäft sowie den digitalen Vertrieb an Bestandskunden, institutionelle Partner und über B2B- und B2B2C-Vertriebspartnerschaften zu legen. LINUS wird im Investmentgeschäft aufgrund des derzeit unbeständigen Marktumfelds erheblich abwartender und in der Auswahl der Investments selektiver agieren. In diesem Zuge leitet LINUS weitere Maßnahmen ein, um das Kostenniveau an das Ziel der Rückkehr in die operative Profitabilität anzupassen. Diese Maßnahmen umfassen insbesondere einen sozialverträglichen Personalabbau sowie Schritte zur Stärkung der Liquidität, um den langfristigen Erfolg der Gesellschaft auch bei temporär abwartender Investmentaktivität sicherzustellen. Der Vorstand hält mit Blick auf Anzeichen zur deutlichen Abkühlung der Transaktionsdynamik im Investmentmarkt für das Gesamtjahr 2022 am Wachstumskurs nicht weiter fest. Vielmehr geht er nunmehr davon aus, dass Umsatz, Investmentvolumen und Co-Investmentvolumen auch als Konsequenz abwartender und selektiverer Investmententscheidungen deutlich hinter den Zahlen des Geschäftsjahrs 2021 zurückbleiben werden.

