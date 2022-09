Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (englische Notenbank) kauft wieder Anleihen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Warum? In aller Kürze: Die neue britische Regierung plane massive Steuersenkungen und wolle diverse Regulatorien aufheben bzw. vereinfachen. Ziel sei, das Wachstum anzukurbeln. Die Steuergeschenke seien kreditfinanziert. Erste kritische Stimmen hätten nicht lange auf sich warten lassen. Die Ratingagentur Moodys habe bereits eine Ratingverschlechterung in den Raum gestellt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sehe die "ungezielten" Maßnahmen als inflationstreibend. Das Pfund habe in den letzten Tagen deutlich verloren. Die langfristigen Zinsen hätten höher als italienische notiert. Grund für die Bank of England hier gegenzusteuern. Die BoE kaufe Staatsanleihen, um den Zins zu drücken. Frei nach Pipi Langstrumpf: "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt." Wer solle solch einer Währung Vertrauen schenken? Die Oberbank rechne mit einem Anhalten der Pfund-Schwäche und erwarten Kurse über 0,9000 in EUR/GBP. (29.09.2022/alc/a/a) ...

