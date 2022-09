NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 95 schwedischen Kronen belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des dritten Quartals habe die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das aktuelle Geschäft verlaufe unterdessen besser und das Kostensenkungsprogramm mache Mut./mf/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 07:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 07:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

