München (ots) -Die TENHIL-Gruppe übernimmt mit sofortiger Wirkung die in Basel ansässige jacando AG und erweitert damit ihr Portfolio um das attraktive Segment der HR-Software. Das 2012 gegründete Schweizer Unternehmen bietet intelligente Lösungen zur Digitalisierung des kompletten Personalbereichs und integriert vielfältige Funktionalitäten. Die All-in-One-HR-Plattform erfüllt sämtliche Anforderungen an ein modernes und effizientes HR-Management und zählt bereits mehr als 600 namhafte Kunden im gesamten DACH-Raum.Mit der Übernahme des Schweizer Software-Spezialisten erweitert die TENHIL-Gruppe ihr starkes Recruitment-Portfolio mit etablierten Jobbörsen nun um eine attraktive und innovative HR-Cloud-Lösung. "Das HR-Software-Geschäft ist nicht nur ein absoluter Wachstums- und Zukunftsmarkt, es ist zudem auch sehr komplementär zu unserem Jobboard-Kerngeschäft. Die jacando-Software ist so ausgereift, dass sie die Bedarfe der HR-Abteilungen unseres kompletten Kundenspektrums bedienen kann - vom kleineren Mittelständler mit 50 Mitarbeitern bis hin zum großen Unternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitern", erklärt Dirk Kümmerle, Mitglied des Management Boards von TENHIL."Als Gründer und CEO von jacando bin ich begeistert, dass wir mit TENHIL den perfekten Partner gefunden haben: finanzstark, mit Sales-Power und strategischen Kontakten. Gemeinsam freuen wir uns nun darauf, im boomenden HR-Tech-Markt anzugreifen und eine führende Marktstellung einzunehmen", betont Dennis Teichmann, Geschäftsführer von jacando.Über jacando - www.jacando.comjacando hat sich der Digitalisierung und HR verschrieben. Mit den Produktwelten HR, Time, CRM und X revolutioniert jacando die Welt der HR: Die ganzheitliche HR-Suite ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit in den Bereichen Recruiting, Personal- und Talentmanagement (HR), Zeit- und Leistungserfassung (Time), Kundenprozessmanagement und -koordination (CRM) und verfügt zudem über eine eigene Schnittstelle zu anderen Business-Applikationen für Datenimport und -export (X). Die Produkte sind skalierbar und können an individuelle Kundenbedürfnisse angepasst werden - sie erfüllen zudem höchste Sicherheitsstandards.Über TENHIL - www.tenhil.deDie Unternehmen der TENHIL-Gruppe bieten preisgekrönte Lösungen für das Online-Recruiting: Reichweitenstarke Online-Stellenmärkte in Deutschland und Österreich sowie SaaS-Portallösungen für den Betrieb von Jobbörsen auf Partnerwebsites. Zu den Unternehmen der TENHIL-Gruppe zählen unter anderem die Jobbörsen stellenanzeigen.de, Yourfirm.de, Regio-Jobanzeiger.de, Jobblitz.de, Kalaydo.de und it-jobs.de. Mit dem Karrieretag (www.karrieretag.org) hat TENHIL zudem einen führenden Anbieter von Karrieremessen im Portfolio. Weitere Dienstleistungen ermöglichen Verlagen und Partnerunternehmen die nachhaltige Monetarisierung ihrer Websites. Der Hauptsitz der Gruppe ist München.