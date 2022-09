Aufgrund der nachlassenden Probleme in der Lieferkette, eines gut gefüllten Auftragsbestandes und der Fähigkeit von Rational, die Preise zu erhöhen, hat das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 22 angehoben. Ein Umsatzwachstum von 23 bis 28% erscheint nun im positiven Szenario realistisch (alt: 11-15% Umsatzwachstum im Jahresvergleich) bei EBIT-Margen zwischen 21,5-22,5% (alt: leicht über dem Vorjahresniveau von 20,5%). Die Analysten von AlsterResearch sehen in diesem steilen Anstieg die Stärke des Geschäftsmodells von Rational als unangefochtener Markt- und Technologieführer für Industrie- und Großküchen. Trotz der Tatsache, dass die Analysten für die kommenden Jahre eine vorsichtigere Haltung einnehmen würden, stuft AlsterResearch die Aktie nun von HALTEN auf KAUFEN mit einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 600,00 (alt EUR 570,00) hoch, was ein solides Kurspotenzial von fast 40% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





RATIONAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de