Wallisellen (ots) -Im Mittelpunkt des diesjährigen Ford-Auftritts am Suisse Caravan Salon stehen zwei hochemotionale, ikonische Baureihen: zum einen die neue Ford Raptor Ranger-Generation und zum anderen der neue Ford Bronco - Fahrzeuge, die am Suisse Caravan Salon ihre Schweizer Premiere feiern und mit ihrem serienmässigen Allradantrieb sowie ihren beeindruckenden Off-Road-Fähigkeiten für Freiheit und Abenteuer stehen.Die Entwicklung des neuen Ford Bronco hat von Beginn an unter einer klaren Prämisse gestanden: Der vielseitige Geländewagen soll....Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.Pressekontakt:Dominic RossierFord Motor Company (Switzerland) SA+41 43 233 22 80drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100895744