Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Das zweite Halbjahr 2022 wird voraussichtlich für Risikoanlagen viel besser ausfallen als das erste, so Stephen Li Jen, CEO von Eurizon SLJ Capital Ltd und Manager des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB.Wichtigster Grund dürfte sein, dass die Inflation meiner Meinung nach angesichts des bereits unhaltbar hohen Preisniveaus für viele Dienstleistungen und der allgemeinen Lebenshaltungskosten nicht so hoch bleiben könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...