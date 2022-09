Parkraumbewirtschafter Apcoa hat angekündigt, bis 2035 bis zu 100.000 neue Ladestationen in seinen Parkhäusern installieren zu wollen. Konkret strebt das Unternehmen an, europaweit an über 12.000 Standorten AC-Ladestionen mit 11 bis 22 kW Leistung zu installieren. Apcoa bezeichnet sich als "führenden europäischen Parkraumbetreiber" und verfügt nach eigenen Angaben über 1,8 Millionen Einstellplätze ...

