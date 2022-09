Simcere erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 15 Mio. US-Dollar und bis zu 492 Mio. US-Dollar an Entwicklungs- und kommerziellen Meilensteinzahlungen für erfolgreiche Ergebnisse in verschiedenen Indikationen, wobei ein wichtiger Teil als Umsatzmeilensteine gilt, sowie bis zu niedrige zweistellige gestaffelte Lizenzgebühren auf der Grundlage künftiger globaler Umsätze.

Almirall S.A. (BME: ALM), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt Hautgesundheit, und die Simcere Pharmaceutical Group(2096.HK), ein innovations- und F&E-orientiertes Pharmaunternehmen, gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive Lizenzvereinbarung für das mutierte IL-2-Fusionsprotein (IL-2 mu-Fc) von Simcere, den Autoimmunkandidaten SIM0278, abgeschlossen haben.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Almirall das Exklusivrecht zur Entwicklung und Vermarktung von SIM0278 für alle Indikationen außerhalb der Region Großchina (Festlandchina, Hongkong, Macao und Taiwan). Simcere behält alle Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von SIM0278 innerhalb der Region Großchina.

Gemäß der Vereinbarung erhält Simcere eine Vorauszahlung in Höhe von 15 Mio. US-Dollar und bis zu 492 Mio. US-Dollar an Entwicklungs- und kommerziellen Meilensteinzahlungen bei erfolgreichen Entwicklungen in verschiedenen Indikationen, wobei ein wichtiger Teil als Umsatzmeilensteine gilt, sowie bis zu niedrige zweistellige gestaffelte Lizenzgebühren auf der Grundlage künftiger weltweiter Umsätze.

"Wir freuen uns sehr über die Kooperationsvereinbarung mit Almirall für die Entwicklung von SIM0278. Dieses innovative IL-2-Mutein ist ein wichtiges Molekül in unserer Strategie zur Wiederherstellung des Immungleichgewichts bei Autoimmunkrankheiten", sagte Renhong Tang, Ph.D., Co-CEO von Simcere. "SIM0278 ist eines der Schlüsselmoleküle, die auf der Grundlage der internen Protein-Engineering-Plattform von Simcere entwickelt wurden. Diese Partnerschaft ist auch ein Meilenstein für die Globalisierungsbemühungen von Simcere. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Almirall, um den klinischen Wert von SIM0278 zu demonstrieren.

"Bei Almirall suchen wir immer nach neuen Möglichkeiten, um unsere F&E-Pipeline zu stärken. Deshalb freuen wir uns sehr über den Abschluss dieser neuen Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung mit Simcere", erklärte Karl Ziegelbauer, Ph.D., Chief Scientific Officer bei Almirall. "SIM0278 hat ein großes Potenzial zur Behandlung eines breiten Spektrums immunologischer Erkrankungen, und wir erwarten, dass seine Entwicklung es uns ermöglichen wird, unsere Biologika-Pipeline und unsere führende Position in der medizinischen Dermatologie zu stärken."

Über SIM0278

SIM0278 ist ein mutiertes Interleukin-2-Fusionsprotein (IL-2 mu-Fc), das regulatorische T-Zellen aktiviert und intern mit Hilfe der Protein-Engineering-Plattform von Simcere entwickelt wurde. Diese IND-fertige subkutane Injektion wird möglicherweise zur Behandlung verschiedener Autoimmunkrankheiten entwickelt werden. SIM0278 weist ein verbessertes PK-Profil und eine selektive Aktivierung von Treg-Zellen ohne Aktivierung von Effektor-T-Zellen oder NK-Zellen auf, um das Immungleichgewicht wiederherzustellen, wie in mehreren präklinischen Krankheitsmodellen nachgewiesen wurde.

Über Simcere

Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK) ist ein innovations- und F&E-orientiertes Pharmaunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die drei Therapiebereiche Onkologie, zentrales Nervensystem und Autoimmunkrankheiten, mit einer zukunftsorientierten Vision für Krankheitsbereiche, die in der Zukunft einen erheblichen klinischen Bedarf haben könnten, um die Mission zu erfüllen, "die Patienten von heute mit Medikamenten der Zukunft zu versorgen". Dank seiner F&E-Kapazitäten und seiner hervorragenden Vermarktungsfähigkeiten hat Simcere ein marktführendes Produktportfolio in China aufgebaut. Seine intensiven internen F&E-Bemühungen und umfangreichen F&E-Kooperationen haben das Unternehmen zu einem strategischen Kooperationspartner für weltweit führende innovative Unternehmen und Forschungsinstitute gemacht.www.simcere.com

Über Almirall

Almirall ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Gesundheit der Haut konzentriert. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern und medizinischen Fachkräften zusammen, um die Bedürfnisse der Patienten durch Wissenschaft zu erfüllen und ihr Leben zu verbessern. Unser oberstes Ziel steht im Mittelpunkt unserer Arbeit: "Die Welt der Patienten verändern, indem wir ihnen helfen, ihre Hoffnungen und Träume von einem gesunden Leben zu verwirklichen." Wir investieren in differenzierte und bahnbrechende medizinische Dermatologieprodukte, um unsere innovativen Lösungen für bedürftige Patienten bereitzustellen.

Das 1943 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona wird an der spanischen Börse gehandelt (Ticker: ALM). In seiner 79-jährigen Geschichte hat sich Almirall stets stark an den Bedürfnissen der Patienten orientiert. Derzeit ist Almirall mit rund 1.800 Mitarbeitern in 21 Ländern direkt und in über 70 Ländern über strategische Vereinbarungen vertreten. Die Gesamteinnahmen im Jahr 2021 betrugen 836,5 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter almirall.com

