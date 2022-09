Board hilft dem Luxusmodeunternehmen bei der Optimierung von Allokations-, Replenishment- und Artikelplanungsprozessen

Board, Anbieter der Intelligent Planning Platform, die Unternehmen unterstützt, smarter zu planen, fundierte Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen, ist von Versace, dem italienischen Luxus-Modeunternehmen, ausgewählt worden, die Retail-Planung zu transformieren.

Die Versace-Gruppe vertreibt ihre Produkte über ein Netz von über 200 eigenen Boutiquen und 1.500 Händlern weltweit und erzielt einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Aufgrund der wachsenden Herausforderungen der globalen Beschaffung und der veränderten Kaufgewohnheiten der Verbraucher hat Versace vor kurzem seine Einzelhandelsstrategie überarbeitet. Das Unternehmen hat dazu neue Läden eröffnet, den Multi-Channel-Ansatz gestärkt und die Investitionen in die Effizienz wichtiger Geschäftsplanungsprozesse erhöht.

"Die Intelligent Planning Platform von Board bietet die flexiblen und benutzerfreundlichen Lösungen, die Innovationen und das Wachstum unserer Marke unterstützen", sagt Francesco Loporcaro, IT-Manager bei Versace. "Die Branchenexpertise und die Anerkennung von Board durch die wichtigsten Beratungsunternehmen haben unsere Entscheidung für Board maßgeblich beeinflusst. Sie sind Beweis für die Zuverlässigkeit der Board-Technologie und die Fähigkeit von Board, die ehrgeizige Entwicklung unseres Planungsprozesses zu unterstützen."

Versace und Board, haben bereits gemeinsam den globalen Artikelplanungsprozess umgestaltet, um die Zielbestände im Vergleich zu den ursprünglichen Allokationen zu berechnen. Der anschließende Replenishment-Prozess wurde durch präzisere Prognosen noch weiter verfeinert, wobei die Retourenquote eine für die Branche entscheidende Kennzahl und die Umlagerungen zwischen den Filialen berücksichtigt wurden, mit dem Ziel, die Lagerbestände in der gesamten Vertriebskette zu verbessern und zu optimieren. Board hat den Entscheidungsprozess durch algorithmusbasierte Planungsvorschläge automatisiert und garantiert durch eine intelligente Planungslösung Skalierbarkeit und Sicherheit in jeder Phase.

"Wir sind begeistert, dass sich eine für den Luxuseinzelhandel so wichtige Marke wie Versace für Board entschieden hat. Die Omnichannel-Strategie in Kombination mit sich ändernden Kundenbedürfnissen und Herausforderungen in der Lieferkette erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation der Planungsprozesse, um auf die wechselnden Herausforderungen im Einzelhandelsmarkt reagieren zu können", sagt Marco Limena, CEO von Board.

Über Versace

Versace ist auf der ganzen Welt für seine Synthese aus Kultur und italienischem Luxus in der Mode bekannt. Die tiefe Verehrung der Marke für die klassischen Künste und Mythen, die sich in Markenzeichen wie dem Medusa-Kopf und dem Greca-Motiv widerspiegelt, trifft auf ein zeitgenössisches Selbstbewusstsein, das sich in der Verwendung von Drucken und kraftvollen Designs ausdrückt. Versace ist ein Lifestyle, der Konfektionsmode, Taschen und Accessoires, Schmuck, Brillen, Düfte, Uhren, Atelier Versace Haute Couture und Wohnaccessoires umfasst.

www.versace.com

Über Board

Die Intelligent Planning Platform von Board liefert Lösungen, die es über 2.000 Kunden weltweit ermöglicht, fundierte Erkenntnisse und verbesserte Ergebnisse durch intelligentere Planung zu erzielen.

Damit unterstützt Board Unternehmen dabei, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen. Daten aus Strategie, Finanzwesen und Operations werden dank einer integrierten und intelligenten Planung zusammengeführt, sodass das Management volle Transparenz über die Unternehmens-Performance erlangt. Dank der Zusammenarbeit mit Board haben weltweit agierende Konzerne wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG und HSBC ihre Planungsprozesse digital transformiert.

Board International wurde 1994 gegründet und verfügt heute über 25 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen wird von führenden Analysten und hochkarätigen Experten wie BARC, Gartner und IDC anerkannt.

www.board.com

