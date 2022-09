Intel forciert den Einstieg ins Softwaregeschäft

Werbung



Der kriselnde Technologiekonzern aus dem Sillicon Valley begibt sich in den Software-Markt und möchte unabhängiger von bestehenden Segmenten sein. Erste Testläufe sind bereits gestartet.



Intel wird in Zukunft kostenpflichtige Software anbieten und testet diese bereits bei Kunden im Finanzbereich, in der Gesundheitsbranche und im öffentlichen Sektor. Bisher wurden Softwareprogramme nur teilweise kommerzialisiert, denn eigentlich konzentrierten sich die US-Amerikaner auf die Produktion von Prozessoren für Computer und Server. Zusätzliche Umsatzerlöse durch den Verkauf von Software sollen dem schwächelnden Gesamt-Umsatz des Konzerns entgegen steuern, da im vergangenen Quartal der Umsatz knapp 20 Prozent eingebüßt hat. Auch die Jahresprognose wird vorsichtiger ausfallen als angenommen und so rechtet Intel mit einem Rückgang um 10 Prozent.





