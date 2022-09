Düsseldorf (ots) -- Die drei am Finale teilnehmenden Gastro-Betriebe beim diesjährigen METRO Preis für nachhaltige Gastronomie stehen fest- Nach Vorauswahl durch eine Fachjury kann die Öffentlichkeit vom 30.9. - 14.10. mit ihrer Stimmabgabe den Gewinner und die weiteren Platzierungen bestimmen- Die Abstimmung erfolgt über die METRO Website: https://www.metro.de/nachhaltigkeit/nachhaltige-gastronomie- Zusätzlich verleiht METRO einen Sonderpreis für ein "Urbanes Gastro-Experiment"- Die Preisverleihung findet in Düsseldorf stattRenthof Kassel, burghotel ahead mit dem Restaurant place to V und Wilhelms im Wälderhaus: Die drei finalen Betriebe für die Vergabe des METRO Preises für nachhaltige Gastronomie 2022 stehen fest! Ab morgen kann die Öffentlichkeit über die METRO Website per Online-Voting für ihr Lieblingskonzept stimmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Preises werden auf einer Preisverleihung in Düsseldorf verkündet. Zusätzlich vergibt METRO dieses Jahr einen Sonderpreis für ein "Urbanes Gastro-Experiment", der an das Lobe Lokal nach Berlin geht.Vom 1. März bis zum 18. Juni 2022 konnten sich engagierte Gastro-Unternehmen mit ihren nachhaltigen und kreativen Konzepten online um den METRO Preis für nachhaltige Gastronomie bewerben. In einer ersten Vorauswahl hat eine Fachjury drei Gastrobetriebe für das Finale bestimmt - diese stehen nun über die METRO Website für eine weitere Abstimmungsrunde bereit. Interessierte können vom 30. September bis zum 14. Oktober über ihre Stimmabgabe entscheiden, wie die Podiumsplätze final vergeben werden und damit, wer den diesjährigen Preis gewinnt.Diese drei Betriebe stehen zur Wahl:ahead burghotel mit dem Restaurant place to V - Das klimapositive und nachhaltige Hotel mit seinem rein veganen und ökologischen Restaurant "place to V" befindet sich inmitten des UNESCO Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe Brandenburg. Es überzeugt mit einem ganzheitlichen, ansprechenden Konzept, so die Beurteilung der Jury. Man spüre, dass den Inhabern und Mitarbeitenden das Thema Nachhaltigkeit ernst sei und hier zukunftsgerichtet gedacht und agiert werde. Auch die Kommunikation nach außen sei transparent und ansprechend, so wird z. B. der C02-Wert jedes Gerichts auf der Speisekarte ausgewiesen. Eine fünf Hektar große Außenfläche mit Streuobstwiese und Kräutergarten ermöglicht es zudem frisch weiterverarbeitete Produkte auf die Teller zu bringen.Renthof Kassel - Seit seiner Neueröffnung im Juni 2017 beherbergt der Renthof Kassel ein modernes Stadthotel inmitten alter Gemäuer mit exklusiver Gastronomie. Vom Keller bis in den Dachboden, vor allem aber auf den Tellern der Gäste, verfolgen die Inhaber dabei ein konsequent nachhaltiges Konzept. Beispielsweise wird auf Produkte aus Übersee verzichtet, dafür setzen sie auf regional produzierte Lebensmittel und Getränke, auf eine saisonale Speisekarte und ein durchdachtes Abfallmanagement, um Lebensmittelverschwendung gezielt zu vermeiden. Hier ist ein Gastronomiebetrieb geschaffen worden, der in allen Bereichen und konsequent ein nachhaltiges Konzept umsetzt, so die Bewertung der Jury.Wilhelms im Wälderhaus - Der Wille etwas zum Positiven verändern zu wollen und der Umgang mit den Mitarbeitenden steche hier besonders hervor und sei sehr inspirierend, findet die Fachjury. Zudem sei von Anfang an über alle Bereiche hinweg - vom Thema Einkauf bis hin zur Energieversorgung - ganzheitlich gedacht worden. Ein insgesamt rundes Konzept, das überzeugt. Dazu gehört beispielsweise auch der Koch am Buffet, der Speisen ggf. frisch nachkocht, statt Speisereste in Kauf zu nehmen. Zudem werden Lebensmittel eingeweckt und fermentiert, um Abfälle zu vermeiden. Auch werden die Menüs gemeinsam im Team entwickelt und die Auszubildenden sind sehr gut integriert.Öffentlichkeit wählt SiegerbetriebAlle drei Betriebe stellen sich ab sofort mit persönlichen Portraits auf der METRO Website vor. Die Öffentlichkeit hat somit die Möglichkeit sich selbst ein Bild zu machen und für das Konzept zu stimmen, welches sie am meisten überzeugt. Die Verkündung der finalen Platzierung eins bis drei erfolgt nach Auswertung des Online-Votings im Rahmen einer Preisverleihung in Düsseldorf.Sonderpreis "Urbanes Gastro-Experiment" für das Lobe LokalNeben den drei Erstplatzierten hat die Jury zudem einen Sonderpreis an das "Lobe Lokal Lobe Block" aus Berlin vergeben. 