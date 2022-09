DJ MARKT USA/Börsen nach Erholung mit erneuten Einbußen erwartet

Nach der kräftigen Erholungsbewegung zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag wieder mit Einbußen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,9 Prozent nach. Die jüngste Abwärtstendenz droht sich damit weiter fortzusetzen.

Auslöser der Erholung war ein kräftiger Rückgang der US-Renditen, nachdem die Bank of England (BoE) am Anleihemarkt interveniert hat und zeitlich begrenzt britische Staatsanleihen kauft, um diese zu stabilisieren. Mit einer nachhaltigen Stabilisierung oder gar Trendwende an den Märkten rechnen Marktbeobachter indessen nicht, da angesichts der hohen Inflation weitere deutliche Zinserhöhungen der Notenbanken zu erwarten sind und die Rezessionssorgen weiter zunehmen.

Am Devisenmarkt legt der Dollar nach den deutlichen Vortagesabgaben im Gefolge der Marktintervention der BoE nun wieder zu. Der Dollar ist als vermeintlich sicherer Währungshafen angesichts der Risikoscheu der Anleger gefragt. Der Dollar-Index steigt um 0,6 Prozent.

Konjunkturseitig stehen noch vor Handelsbeginn das Bruttoinlandsprodukt in dritter Lesung und die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Erst nach Handelsschluss wird der Sportartikel-Hersteller Nike mit Zahlen für das erste Geschäftsquartal erwartet. Die Aktie notiert vorbörslich 1,0 Prozent leichter.

September 29, 2022 06:20 ET (10:20 GMT)

