Die Talfahrt beim Gold konnte am Mittwoch abgewendet werden, nachdem die Bank of England angekündigt hat, wieder Staatsanleihen zu kaufen. In der Folge gaben die Renditen nach. Die Gold-Bullen haben positiv auf die Nachricht reagiert und den Goldpreis um über 45 Dollar nach oben getrieben. Die Kapitulation der Bank of England hat bei vielen Marktteilnehmern ...

