Es überrascht eigentlich wenig. Die Baumarkt-Kette Hornbach hat im zweiten Quartal weniger operativen Gewinn gemacht, was in den anspruchsvollen Zeiten erwartet wurde. Doch 23,6 Prozent weniger ist dann doch deutlich mehr als erwartet. Die Aktie von Hornbach Holding sackt im frühen Donnerstags-Handel ab. Fürs laufende Geschäftsjahr (per Ende Februar 2023) bleibt der SDax-Konzern jedoch zuversichtlich. Die gestiegene Inflation und erhöhte Kosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...