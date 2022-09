Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Spanien begibt eine bis zum 30.07.2043 fällige Anleihe (ISIN ES0000012K95/ WKN A3K9RK), so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von 5 Milliarden Euro bezahle das Land den Inhabern einen jährlichen Zins von 3,45%. Am 30.07.2023 könnten die Anleger die erste der jährlich erfolgenden Zinszahlungen in Empfang nehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...