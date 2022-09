Morphosys - Aktie mit Rückenwind dank Biogen/Eisai

Bastian Galuschka,

Positive Studiendaten des Alzheimermedikaments Lecanemab haben gestern nicht nur die Aktien des Entwicklers Eisai und des US-Partners Biogen elektrisiert. Auch die Anteilscheine anderer Unternehmen, die Alzheimermedikamente in ihren Pipelines haben, profitierten. Was steckt dahinter?



Die Resultate von Lecanemab waren insofern wichtig, als die Beta-Amyloid-Theorie auch nach dem Flop des Biogen-Medikaments Aduhelm wieder in Frage gestellt worden war. Darunter versteht man schädliche Plaqueablagerungen, die durch veränderten Abbau der Proteine zwischen den Nervenzellen auftreten. Man spricht auch von Alzheimer-Plaque. Medikamente wie Lecanemab setzen an diesen Plaqueablagerungen an und wollen diese entfernen. Ob dadurch die Alzheimererkrankung zumindest hinausgezögert werden kann, ist umstritten. Die Daten von Lecanemab waren aber ermutigend, die beschleunigte Zulassung des Medikaments dürfte Anfang 2023 erfolgen.

Auch andere Unternehmen könnten im kommenden Jahr Alzheimer-Medikamente auf den Markt bringen. Studiendaten von Donanemab, einem Medikament von Eli Lilly, sollen in Kürze vorliegen. Auch hier läuft wie bei Lecanemab in den USA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Für das deutsche Biotech-Unternehmen Morphosys wäre dagegen ein Erfolg von Gantenerumab wichtig. Das von Roche entwickelte Alzheimermedikament beruht auf einem Antikörper, der aus der Antikörperbibliothek von Morphosys stammt. Die Ergebnisse eines wichtigen Phase-III-Programms mit den Studien GRADUATE 1 und GRADUATE 2 mit mehr als 2.000 Teilnehmern werden bis spätestens Dezember erwartet.

Sollte Gantenerumab nach Rückschlägen vor einigen Jahren doch noch überzeugen, würde Morphosys mit sogenannten Royalties am Erfolg partizipieren. Diese betragen 5,5 bis 7,0 % an den Gantenerumab-Nettoerlösen. Doch nach einem Deal mit Royalty Pharma, im Zuge dessen das Morphosys-Management einen Großteil solcher möglicher zukünftigen Erträge für eine Sofortzahlung verkauft hat, wird Morphosys nur mehr 40 % der Royalties erhalten. Nimmt man den Mittelwert der erwähnten Spanne, käme man auf 2,5 %. Jefferies sieht das Spitzenumsatzpotenzial von Gantenerumab bei 3 Mrd. USD. Für Morphosys könnte das also jährliche Erträge von knapp 30 Mio. EUR bedeuten.

Chart: Morphosys

Widerstandsmarken: 23,43 + 24,77 + 25,70 + 27,87 EUR

Unterstützungsmarken: 17,56 16,45 + 16,08/16,05 + 14,65 EUR

Aus charttechnischer Sicht zählt die Aktie seit rund zwei Jahren zu den schwächsten überhaupt in Deutschland. Seit dem Jahrestief im September schraubt sie sich aber zumindest wieder etwas nach oben. Eine Spekulation auf positive Studiendaten ist natürlich riskant, Positionen sollten klein gehalten werden. Technisch betrachtet wären Ziele im Bereich des EMA200 bei 25,70 EUR und darüber bei 27,87 EUR durchaus erreichbar. Voraussetzung dafür wäre, dass die Aktie das Zwischentief bei 17,56 EUR verteidigen kann.

Fällt der Biotech-Titel dagegen unter 17,56 EUR, vor allen Dingen aber unter die 16-EUR-Marke, wäre der mittel- bis langfristige Abwärtstrend bestätigt und Kurse um 14,65 EUR werden wahrscheinlicher.

Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung der Morphosys-Aktie bzw. positive Studiendaten von Gantenerumab setzen wollen, könnten dies mit den open end Turbo-Bull-Optionsscheinen mit der WKN HB5WRE oder HB9ZBT tun. Wer dagegen nach der Gegenbewegung weiter mit dem abwärts gerichteten Haupttrend gehen möchte, kann auf WKN HB5JG1 oder HB2TMS zurückgreifen.

Morphosys in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.03.2022 - 29.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Morphosys in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017 - 01.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

