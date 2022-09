Berlin (ots) -Leichte Auffindbarkeit auf Plattformen und Benutzeroberflächen ist zentral zur Erfüllung des Regulierungsziels der Förderung von Public-Value-AngebotenDer VAUNET - Verband Privater Medien begrüßt, dass die Landesmedienanstalten wichtige Voraussetzungen für die Umsetzung der Auffindbarkeitsregelungen des neuen Medienstaatsvertrags für Public-Value-Angebote auf Plattformen und Benutzeroberflächen geschaffen haben. Mit dem Konzept der leichten Auffindbarkeit bestimmter Angebote hatte der Gesetzgeber nach einem über 10-jährigen Diskussionsprozess erstmalig den Ansatz gewählt, bestimmte gesellschaftlich gewünschte Inhalte nicht durch Auflagen oder Einschränkungen vorzugeben, sondern durch mehr Visibilität auf Plattformen und Endgeräten zu incentivieren.Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs Officer, RTL Deutschland: "Der VAUNET begrüßt die Fortführung des Verfahrens und das Engagement der Landesmedienanstalten für die leichte Auffindbarkeit. Die Listen zeigen neben der allgemeinen Vielfalt im privaten Rundfunk eindrucksvoll auch die spezifischen Public-Value-Leistungen der privaten Medien in ihrer ganzen Breite, sowohl im Radio als auch TV. Der Erfolg der Auffindbarkeitsregelungen des neuen Medienstaatsvertrags wird sich aber erst in der Praxis und der Nachhaltigkeit ihrer Umsetzung und Durchsetzung zeigen."Dr. Michael Müller, Vorsitzender des Fachbereichs Fernsehen und Multimedia sowie Chief Distribution Officer, Legal & Regulatory und Leiter Medienpolitik bei ProSiebenSat.1 Media SE, unterstrich die Bedeutung der Basisauffindbarkeit für den VAUNET: "Die Auffindbarkeit von TV-Angeboten auf der ersten Auswahlebene ist für uns ein zentrales Anliegen zur Vielfaltsicherung. Das gilt für Public-Value- wie auch für Non-Public-Value-Programme. Plattformen und Benutzeroberflächen müssen TV-Angebote auf den Benutzeroberflächen an oberster Stelle zentral abbilden, und sie müssen dort für den Nutzer einfach ansteuerbar sein. Die Umsetzung dieser Basisauffindbarkeit muss genauso konsequent gewährleistet werden wie die besondere Auffindbarkeit von Public-Value-Angeboten."Marco Maier, Vorsitzender des Fachbereichs Radio und Audiodienste des VAUNET und Geschäftsführer von Radio/Tele FFH: "Public Value ist keine Frage von Größe des Senders oder des Empfangsgebiets. Daran haben die Medienanstalten bei ihren Festlegungen keinen Zweifel gelassen. Sie haben für das private Radio einen pragmatischen Weg im Public-Value-Verfahren und bei der Erstellung der Listen für Audioangebote gewählt. Bundesweite, aber gerade auch lokale und regionale Radioangebote leisten zweifelsohne einen besonderen Beitrag zur Meinungsbildung in ihren Regionen. Auffindbarkeit auf neuen Benutzeroberflächen ist genauso für Radiosender zunehmend essenziell. Daher stehen wir angesichts der großen Angebotsvielfalt im Radio für einen durch die Medienanstalten bereits aufgesetzten Branchendialog mit Plattform- und Geräteanbietern zu Fragen der praktischen Umsetzung gerne bereit."Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 160 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6895/5333004