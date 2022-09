The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Faser- und Technologielösungen für die Textil- und Bekleidungsindustrie, gab heute bekannt, dass es mit Qore eine Vereinbarung eingegangen ist, um die weltweit erste Massenfertigung von biologisch gewonnenem Spandex zu ermöglichen, bei dem QIRA, das 1,4-Butanediol (BDO) der nächsten Generation, Hauptbestandteil ist. Infolgedessen wird 70 der LYCRA-Faserzusammensetzung aus jährlich erneuerbarem Rohmaterial stammen. Diese Veränderung könnte die Kohlenstoffbilanz von LYCRA-Fasern um bis zu 44 %* gegenüber vergleichbaren Produkten auf fossiler Basis reduzieren, während die gleichen Leistungsparameter von traditionellen LYCRA-Fasern erhalten bleiben.

The LYCRA Company signs an agreement with Qore LLC to enable large-scale production of bio-derived spandex. Pictured Julien Born, CEO of The LYCRA Company (left), and Jon Veldhouse, CEO of Qore LLC (right), at The LYCRA Company's headquarters in Wilmington, DE, USA. (Photo: Business Wire)

QIRA wird an Cargills Biotechnologie- und Getreideraffinationsanlage in Eddyville im US-Bundesstaat Iowa produziert werden. Die derzeit im Bau befindliche Anlage wird 2024 den Betrieb aufnehmen. Die Produktion der ersten erneuerbaren LYCRA-Faser, die unter Verwendung von QIRA hergestellt wird, läuft im Jahr 2024 am Standort Tuas in Singapur von The LYCRA Company an. The LYCRA Company ersucht derzeit das Engagement von Marken- und Einzelhandelskunden, die Lösungen auf biologischer Basis für ihre Bekleidung suchen.

"Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsziele sind wir bestrebt, Produkte zu liefern, die eine Kreislaufwirtschaft unterstützen, während wir unseren Kunden aus der Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie dabei helfen, ihre Kohlenstoffbilanz zu reduzieren", sagte Julien Born, CEO von The LYCRA Company. "Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit Qore, einem Unternehmen, das unsere Vision für innovative, nachhaltige Lösungen teilt. Sein Know-how bei der Handhabung von Fermentierungsprozessen und sein Verständnis der chemischen Wertschöpfungsketten machen es zum idealen Partner für die Entwicklung einer biologisch gewonnen LYCRA-Faser in kommerzieller Größenordnung."

"Wir sind stolz mit The LYCRA Company zusammenzuarbeiten, um diese nachhaltige Materiallösung auf den Markt zu bringen. Diese Zusammenarbeit zeigt, dass QIRA konventionelles BDO direkt ersetzt und damit das Nachhaltigkeitsprofil der Faser wesentlich verbessert", erklärte Jon Veldhouse, CEO von Qore. "QIRA ist eine innovative Plattform-Chemikalie, die für verschiedene Anwendungen über mehrere Industrien hinweg verwendet werden kann."

Die erste Generation erneuerbarer LYCRA-Fasern, die unter Verwendung von QIRA hergestellt werden, basiert auf Rohmaterialien aus Getreide, das von Landwirten in Iowa angebaut wird, und ermöglicht eine wesentliche Reduktion der CO2-Bilanz. Außer der Tatsache, dass eine begrenzte Ressource durch eine jährlich erneuerbare ersetzt wird, besteht ein weiterer Vorteil für Fabriken, Marken und Einzelhändler darin, dass sich an der Faserleistung nichts ändert, so dass Stoffe, Muster und Prozesse nicht neu konzipiert werden müssen. Die gleichwertige Leistung wurde 2014 gezeigt, als das erste biologisch gewonnene Spandex der Welt unter der Marke LYCRA eingeführt wurde. The LYCRA Company hat seither ein Patent für den Herstellungsprozess für erneuerbares Elastan aus biologisch gewonnenem BDO erteilt.

*Schätzung gemäß Cradle-to-Gate-Screening-Lebenszyklusanalyse für eine repräsentative LYCRA-Faserproduktionsanlage, Juni 2022, die von Ramboll US Consulting, Inc. durchgeführt wurde.

