Auch die Veganz Group AG , der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, blieb von den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht verschont: Neben der kaum zu ermessenden menschlichen Tragödie bedeutete dies auch konjunkturelle Auswirkungen und wesentliche Risiken für die Realwirtschaft - insbesondere in Bezug auf die weltweiten Lieferketten und Absatzmärkte sowie den Energiebedarf und die Kreditversorgung. Entsprechend hielt die Verknappung wichtiger Rohstoffe an und ließ die Inflation sprunghaft ansteigen. In fast allen relevanten Konsumbereichen erhöhten sich die Preise, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...