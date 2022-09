Unsere letzte Kommentierung zu Chevron überschrieben wir am 17.08. mit "Lage spitzt sich zu" und thematisierten darin die ambivalente Dreiecksformation, die sich in den Wochen zuvor im Chart ausgebildet hatte. MittlerweiUnsere letzte Kommentierung zu Chevron überschrieben wir am 17.08. mit "Lage spitzt sich zu" und thematisierten darin die ambivalente Dreiecksformation, die sich in den Wochen zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...