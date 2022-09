In dem schon länger schwelenden Streit rund um private Chats von Mitarbeitern großer Banken, in denen geschäftliche Gespräche geführt wurden, hat die US-Börsenaufsicht SEC kürzlich eine Strafe für gleich 16 große Banken ausgesprochen. Die entsprechenden Zahlungen gehen in die Milliarden.Erwischt hat es auch die Deutsche Bank (DE0005140008) in Form der Deutsche Bank Securities. Wie auch Credit Suisse (CH0012138530), Citigroup (US1729674242) und andere muss das Unternehmen eine Strafe zwischen 10 und 125 Millionen USD zahlen. Wie hoch ...

