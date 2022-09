Wiesbaden (ots) -Inflation, Ukraine-Krieg und Hitzesommer - Deutschland ist im Krisenmodus. Was bedeutet das für die Ängste der Deutschen? Fürchten sie sich vor steigenden Preisen, Naturkatastrophen und einer Wirtschaftsflaute? Oder gewinnt die Kriegsangst Oberhand? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt die repräsentative Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen 2022".Bereits zum 31. Mal hat das Infocenter der R+V Versicherung die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Sorgen rund um Wirtschaft, Politik, Gesundheit und Umwelt befragt. Detaillierte Einblicke in die Studienergebnisse geben Prof. Dr. Manfred G. Schmidt vom Institut für Politische Wissenschaft der Universität Heidelberg und Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch - vor Ort in Berlin und gleichzeitig im Livestream.Die Pressekonferenz findet statt- am Donnerstag, 13. Oktober 2022, um 11.00 Uhr- im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlin- und parallel als Livestream.Wer persönlich dabei sein oder am Livestream teilnehmen möchte, kann sich über das Formular anmelden. (https://myconvento.com/public/event_register/do_register/5058909) Die Zugangsdaten für den Livestream werden rechtzeitig vor Beginn der Pressekonferenz verschickt.Zudem sind im Anschluss an die Pressekonferenz persönliche Interviews mit den Referenten im Foyer der Bundespressekonferenz möglich. Die Anmeldung hierfür erfolgt ebenfalls über das Formular. (https://myconvento.com/public/event_register/do_register/5058909)Fragen im Vorfeld beantworten Gesa Fritz (0611 / 533-52284, gesa.fritz@ruv.de) oder Brigitte Römstedt (0611 / 533-4656, brigitte.roemstedt@ruv.de).Pressekontakt:Anja KassubekInfocenter der R+V Versicherungc/o Arts & Others Communication GmbHDaimlerstraße 12 / D-61352 Bad Homburg v.d.H.Telefon +49 (0) 61 72 / 90 22 - 131www.die-aengste-der-deutschen.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/5333170