HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3407 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/14 spreche ich erneut sehr verkühlt (sorry) über das Übelnehmen von Börserückzügen, auch die Börse bleibt weiter stark verkühlt und etliche steigen wie immer aus, wie Wolfgang Matejka gestern anmerkte. Es braucht genau jetzt auch einmal ein Signal für den Kapitalmarkt wie besprochen, Finanzminister Magnus Brunner traf gestern wieder Leute der Wiener Börse. Die KESt-Reparatur würde kein Vermögen kosten und viel bewirken. Weiters: Das Script für ...

