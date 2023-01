Heute darf Magnus (Brunner) das Spital verlassen, lese ich. Dass er als Finanzminister just in der Nacht der Eröffnungsfeier des frisch renovierten Parlamentsgebäudes mit seinem E-Scooter in der Wiener Innenstadt eine "Brezn" riss, führte im Boulevard natürlich zu wilden Spekulationen. Wieso habe er sich denn nach der Feier nicht vom Chauffeur abholen lassen? Beziehungsweise: Wieso feiert ein Finanzminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...