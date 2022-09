Normalerweise präsentieren wir auf boersengefluester.de unsere eigene Sicht der Dinge, was die Interpretation von Geschäftszahlen und Kursbewegungen im Spezialwertebereich angeht. Um möglichst viele Hintergrundinformationen über die aktuellen Entwicklungen zu erfahren, nehmen wir daher regelmäßig an Kapitalmarktkonferenzen teil - oder aber wir sprechen direkt mit den Vorständen und IR-Managern der jeweiligen Unternehmen. Aufgefallen bei der täglichen ... The post q.beyond: "Zwei Themen stehen jetzt im Fokus" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...