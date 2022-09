Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter M&G hat mit Andrea Rossi einen neuen Chef, so die Experten von "FONDS professionell".Als Chief Executive Officer und Executive Director folge er John Foley nach, der bereits im April bekannt gegeben habe, in den Ruhestand zu gehen. Foley habe sieben Jahre an der Spitze des Unternehmens gestanden und werde M&G noch bis zum Jahreswechsel beratend zur Verfügung stehen. ...

