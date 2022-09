Hamburg (www.fondscheck.de) - Der inhabergeführte Hamburger Fixed Income- und Derivate-Spezialist nordIX AG überträgt die Verwaltung seiner Rentenfonds nordIX Basis (ISIN DE000A2AJHF9/ WKN A2AJHF) und nordIX Treasury plus (ISIN DE000A2DKRH6/ WKN A2DKRH) zum 1. Januar 2023 auf die Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A., so die nordIX AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

