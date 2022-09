Graphen für die Baubranche: First Graphene: Neue marktreife Produkte zur CO2-Reduzierung

Anzeige / Werbung

Neben vielen anderen Einsatzmöglichkeiten von Graphen, dürfte der Wunderwerkstoff im Zement/Beton besonders hohen Absatz generieren. FGR bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab, und punktet daher auch beim Preis.



Die zahlreichen Kooperationen mit verschiedenen Partnern aus der Zement- und Betonbranche tragen inzwischen Früchte, denn die von First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) entwickelten Lösungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen der Branche wurden bis zur Marktreife weiterentwickelt oder stehen kurz davor. Damit sind nun Lösungen verfügbar, die eines der größten Probleme der Branche adressieren.

Die Größe des Erfolgs zeigt sich unter anderem am Auftragseingang. Während dieser vor noch nicht allzu langer Zeit gar nicht vorhanden war, steht die Zementbranche heute bei First Graphene für einen hohen Umsatz- und Deckungsbeitrag. Aktuell verfügt das Unternehmen über einen Auftragsbestand allein aus der Zement- und Betonbranche im Wert von 175.000 Australische Dollar (AUD).



Er wird in den kommenden Monaten kontinuierlich abgearbeitet werden und das besonders Erfreuliche an diesen Aufträgen ist, dass es sich bei ihnen nicht um einmalige Bestellungen, sondern wiederkehrende Arbeiten für die Kunden handelt, die für First Graphene damit ein ständiges Auftragsvolumen in dieser Größenordnung darstellen.



First Graphene erweitert mit neuen Produkten die PureGRAPH®-Familie

Gleich eine ganze Reihe von neuen Produkten konnte in den letzten Monaten erfolgreich entwickelt werden, darunter auch eine eigene Produktreihe mit der die Beton- und Zementindustrie die Haltbarkeit ihrer Produkte verbessern und die CO2-Emissionen deutlich reduzieren kann.



Ihre Markteinführung bereits hinter sich hat die neue PureGRAPH-CEM®-Reihe. Ihre Produkte richten sich an die Hersteller von Bauchemikalien und bieten diesen eine einfach einzubindende Graphenformulierung, die einige der bekannten Probleme bei der gleichmäßigen Dispersion von Graphen in Betonprodukten überwindet.





Graphen und seine unzähligen Einsatzmöglichkeiten





In Südafrika wurde in Zusammenarbeit mit Nanoproof/Glade Chemicals ein neuer Zusatzstoff entwickelt und zum Verkauf freigegeben, der in kommerziellen Versuchen zuvor hervorragende Verbesserungen gezeigt hat. Seine wesentlichen Vorteile bestehen darin, dass er bei Einhaltung der empfohlenen Füllmengen die Druck- und Biegefestigkeit deutlich erhöht.



Das neue Zusatzmittel wird nun von Nanoproof/Glade Chemicals unter dem Namen PureGRAPH® AM vermarktet und eignet sich besonders für die Verwendung durch nachgelagerte Beton- und Baumaterialhersteller, um überlegene Festigkeits- und Dauerhaftigkeitseigenschaften zu erzielen.





Das Grundmineral, aus dem Graphen gewonnen wird: Grafit



Erfolge auch in Neuseeland

Auch die im Juli 2021 begründete Zusammenarbeit mit der neuseeländischen Firma GtM Action hat erste Früchte getragen, denn unter dem Namen GtMs HexMortar wird seit kurzem ein mit Graphen verstärkter Trockenmörtel für Spritzbeton und Pumpanwendungen vermarktet. Das neue Produkt ist so formuliert, dass es die Biege- und Druckfestigkeit von Trockenmörtel schnell und dauerhaft erhöht.



Jüngste Versuche haben dabei eine signifikante Verbesserung nach drei, sieben und 28 Tagen gezeigt, einschließlich einer 20%igen Verbesserung der Biegefestigkeit und einer 27%igen Verbesserung der Druckfestigkeit nach 28 Tagen. Dank der Vorteile des Zusatzes von Graphen ist das Produkt leicht zu verarbeiten und verursacht in der Herstellung und Anwendung nur wenig Abfall.







Schaubild: Graphenherstellung in einer Pilotzelle



Kontinuierliche Fortschritte bei bei der Entwicklung von "grünem" Zement

In Europa arbeitet First Graphene mit einem Konsortium von Partnern wie Breedon Cement Limited, Morgan Sindall Construction & Infrastructure Limited und der Universität Manchester an der Entwicklung eines "grünen Zements". Das Konsortium erhielt Anfang 2022 von der britischen Regierung einen Zuschuss für die Entwicklung der grünen Technologie und plant derzeit einen Versuch, bei dem bis zu 1.500 Tonnen speziell formulierter Zement verwendet werden sollen, um damit etwa 9.000 Tonnen Beton herzustellen.



Innerhalb der Versuchsreihen sollen unterschiedliche Dosierungen von PureGRAPH® zum Einsatz kommen. Das Ziel dabei ist, die optimale Dosierungsraten und Leistungsergebnisse zu ermitteln. Weltweit stellt dieses Experiment derzeit den größten kommerziellen Versuch mit Graphen-verstärktem Zement und Beton dar.



Auch die Zusammenarbeit mit Fosroc International zur Entwicklung von Additivsystemen für Zement macht gute Fortschritte. Im Rahmen der auf fünf Jahre angelegten Zusammenarbeit werden beide Unternehmen zur gemeinsamen Entwicklung einer Reihe von PureGRAPH®-verstärkten Zementadditiven beitragen. Sie will Fosroc anschließend in sein Portfolio von Spezialprodukten aufnehmen. Der Zementindustrie würde damit nach Markteinführung eine globale Lösung zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen und zur Verbesserung der Gesamtleistung von Zement zur Verfügung stehen.





Graphen von FGR, fertig zur Auslieferung



Erfolg auf der ganzen Linie

Der Erfolg all dieser Bestrebungen, PureGRAPH® zu einem weit verbreiteten und sehr leistungsfähigen Additiv innerhalb der Beton- und Zementindustrie zu machen, zeigt sich nicht nur am deutlich gesteigerten Umsatz und an der Einstellung eines neuen Managers zur Intensivierung des Vertriebs.



Besonders entscheiden ist, dass PureGRAPH® wieder einmal die Leistungen und Fertigkeiten der mit ihm versetzten Produkte deutlich erhöht und den CO2-Ausstroß der Branche drastisch reduziert. Über beide Aspekte können sich die investierten Anleger nur freuen.







