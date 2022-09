Heute zu Gast ist Kelvin Jörn- Finanzexperte und TikTok Content Creator. Zu finden unter dem Namen "Aktienfreunde" gibt er täglich in seinen Kurzvideos Tipps und Infos zu Aktien, Krypto und Börse. Doch wie sieht eigentlich das Portfolio des Jung-Aktionärs aus, was sind seine Ziele, welche Strategien verfolgt er und wie hat er überhaupt angefangen? All das beantwortet er in diesem Video. Timestamps: 00:00 - Vorstellung 05:22 ?Kelvins Start an der Börse 12:03 - Neue Strategie? 25:09 - Was hättest du anders gemacht?l 31:36 - Hast du Ausstiegsszenarien? 35:12 - Watchlist