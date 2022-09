Die immer noch Tochter von WACKER CHEMIE stand ursprünglich zum Verkauf, was vom Kartellamt untersagt wurde. Der ursprüngliche Verkaufspreis lag bei 145 €. Aktueller Preis: 61,50 €, also rund 57 % Verlust seit Jahresanfang und die Differenz bis zum Ausgangswert liegt deutlich über 100 %.Dabei meldete SILTRONIC soeben erheblich bessere Ergebnisse, die jedoch erst per 30.09. festgeschrieben werden, was in etwa 3 Wochen vorliegen dürfte. Ob das aktuelle KGV von 6 gemäß Konsens noch stimmt, ziehen wir in Zweifel, aber in diesem Sektor als Waferhersteller mit Weltmarktgeltung ist ein KGV von 12 das Minimum.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 39! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 39 u.a.:++ Der September erweist sich erneut als schwierigster Börsenmonat des Jahres++ Die Rezession ist nicht mehr zu vermeiden++ COMPLEO auf Talfahrt++ Solide Wette aus dem Immobiliensektor++ Totalabsturz bei VARTA++ Die Chinesen liefern die Überraschung des HerbstesIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info