Die Kurserholung zur Wochenmitte an der Wall Street ist voraussichtlich am Donnerstag schon wieder Vergangenheit. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn an den US-Börsen deutet alles auf neuerliche Abschläge hin. Damit würde sich die jüngste Verlustserie mit nur kurzer Unterbrechung fortsetzen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt mit knapp 1,1 Prozent im Minus bei 29.368 Punkten. Ebenfalls deutlich dürfte es einmal mehr für die Technologiewerte im Nasdaq ...

