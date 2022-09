Der Aktienkurs hat sich seit dem Kursfeuerwerk vom Frühjahr zeitweise halbiert. Jüngster Auslöser waren die stark gestiegenen Gaspreise, die nun im Zusammenspiel mit den Russland-Sanktionen die heimische Düngemittelindustrie immer stärker unter Druck bringen. Laut Statistischem Bundesamt hat sich die in Deutschland abgesetzte Menge von Phosphatdüngern im zweiten Quartal auf 14.000 Tonnen halbiert. Die Herstellung von Düngemitteln verbraucht sehr viel Erdgas. Es kommt sowohl als Ausgangsrohstoff als auch als Energiequelle zur Verwendung. Trotz der sehr günstigen Bewertung (KGV 3!) sind weitere Kursverluste bis in die Region von 15 € nicht auszuschließen. Schlaglichter dieser Ausgabe:Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 39.++ GFT erhöht Jahresprognose++ VERBIO hat Rekordjahr hinter sich++ Staffeleinstieg bei UNUM GROUP++ HUBBELL profitiert von Infrastruktur-InvestitionenBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info