Die Aktie des Sportwagenbauers behauptet sich in negativem Marktumfeld. Zweitgrößte Neuemission in Deutschland nach der Telekom 1996. Von Wolfgang Ehrensberger Der Autobauer Porsche hat in einem volatilen Marktumfeld ein verhaltenes Börsendebüt gegeben. Mit einem ersten Kurs von 84 Euro legten die Porsche-Vorzugsaktien am Donnerstagvormittag zunächst einen dynamischen Start hin, fielen dann auf den Ausgabepreis von 82,50 Euro zurück, bevor sie erneut ...

