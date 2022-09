NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 schwedischen Kronen belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei für den Modekonzern schwierig verlaufen und das vierte dürfte noch schmerzhafter sein, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im kommenden Geschäftsjahr sehe sich das Unternehmen zudem mit vielen Unsicherheiten konfrontiert. Sinkende Bruttomargen gingen derzeit einher mit unklaren Auswirkungen der steigenden Energiekosten auf die Verbrauchernachfrage und die Betriebskostenstrukturen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 08:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 08:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

H&M-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de