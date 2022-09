Hamburg (ots) -Das NDR Kinderradio "Mikado" jetzt auch auf NDR Kultur: Ab Oktober dreht sich am Sonntagmorgen im Kulturradio des NDR fast eine Stunde lang alles um Hörspiele für Kinder und Familien und herausragende Kinderbuch-Neuerscheinungen. Für Kinder, ihre Eltern und Großeltern möchte die "Mikado"-Redaktion mit diesem Radioangebot "eine Brücke zwischen Lesen und Hören bauen".Mit dem berühmten Hörspielkrimi "Meisterdetektiv Kalle Blomquist" von Astrid Lindgren startet "Mikado" am Sonntag, 2. Oktober, und am Montag, 3. Oktober, auf dem neuen Sendeplatz. Dem Motto "Mein Lieblingsbuch als Hörspiel" folgend werden im Herbstprogramm "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll, "Gespensterjäger" von Cornelia Funke sowie "Seeräuber Moses" von Kirsten Boie gesendet. Und auch die Lust aufs Lesen wird angeregt: Beim "Bücherwurm" werden jeden Monat Neuerscheinungen vorgestellt, natürlich immer mit Leseausschnitten.Das neue "Mikado"-Programm läuft immer sonntags und feiertags von 7.05 bis 8 Uhr im Radio auf NDR Kultur. Im Anschluss stehen alle Sendungen online auf NDR.de/mikado sowie in der ARD Audiothek zur Verfügung.Radioangebote für Kinder und Familien - ÜbersichtMikado - Bücher und Hörspiele: ab 2. Oktober immer sonntags und feiertags von 7.05 bis 8.00 Uhr auf NDR Kultur (Wiederholung montags ab 19.00 Uhr, NDR Info Spezial).Mikado - Mitredezeit für Kinder: sonntags und feiertags von 8.05 bis 9.00 im Radioprogramm von NDR Info.NDR Kindernachrichten: sonnabends um 11.40 Uhr, 14.40 Uhr und 17.40 Uhr im Radioprogramm von NDR Info.Die Maus zum Hören: dienstags bis freitags ab 19.00 Uhr auf NDR Info Spezial.Ohrenbär: täglich um 18.50 Uhr und um 19.50 Uhr auf NDR Info Spezial.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5333363