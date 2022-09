Die Porsche Aktien starteten zuerst wackelig an der Börse. Zweischenzeitlich liegen die Aktien mit mehr als vier Prozent im Plus bei fast 87 Euro je Aktie. Doch gegen 14 Uhr gibt es einen deutlichen Kurssturz Doch was müssen Anleger jetzt zu Porsche wissen? Der erste Kurs der Porsche-Aktie welche gegen 09:11 an die Frankfurter Börse ging, lag mit 84,00 Euro rund zwei Prozent über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. "Das ist ein historischer Moment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...