Die Leiden der Aktionäre von Valneva (WKN: A0MVJZ) gehen weiter. Der Titel rutscht am Donnerstag wieder einmal heftig ab: um knapp -13% auf 5,04 €. Der Wirkstoffentwickler plant eine Kapitalmaßnahme, die Investoren in ihren Details so gar nicht schmeckt. Ist es für Anleger an der Zeit, ihre Verluste zu begrenzen? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. ...

