Das Bezahlen mit digitalen Werten ist teuer, langsam und undurchsichtig- das soll sich ändern. Die Zentralbanken der drei Länder arbeiten in dem Projekt mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zusammen. Die Zentralbanken von Israel, Norwegen und Schweden testen gemeinsam mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ, digitale Zentralbankwährungen im internationalen Massenzahlungsverkehr - also für Privatkund:innen. Das gab die BIZ am 28. September 2022 bekannt. Auch der Einsatz bei Überweisungen soll ausprobiert ...

