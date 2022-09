Es gibt zu wenig Spenderorgane, daher arbeiten Medizinunternehmen an Alternativen. Sie lassen etwa Miniaturlebern in den Lymphknoten wachsen. Weitere Organe befinden sich im Tierversuch. Über eine Injektion von Leberzellen in die Lymphknoten können dort kleine Instanzen des Organs heranwachsen, die entsprechende Aufgaben übernehmen. Einige Zellen wandern im Körper auch zur beschädigten Leber und helfen ihr, sich zu regenerieren. Die Organoide funktionieren bereits bei Tieren, nun sollen sie zwölf Menschen mit Lebererkrankungen im Endstadium das Leben retten. Eine Transplantation wäre bei ihnen nicht mehr infrage gekommen, schreibt MIT Technology Review. Doch die neue Methode in der Medizintechnik hat noch andere Vorteile: Sie ist risikoärmer und ...

