Am US-Aktienmarkt schüren robuste Konjunkturdaten einmal mehr die Sorge, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. Deutliche Kursverluste an der Wall Street belasten auch den DAX - der Index verliert am Donnerstagnachmittag 2,4 Prozent. Nur fünf Werte notieren im Plus.Die Angst vor steigenden Zinsen und einer Rezession hat die Börse wieder fest im Griff. In den USA entwickelt sich der Arbeitsmarkt robust, was die Fed in ihrem strikten Zinskurs bestärken dürfte ...

