Der Verbund-Solarpark Pinos Puente bei Granada in Südspanien erzeugt auf einer Fläche von 161 Hektar Solarstrom für klimafreundlich gebrautes Bier. Der Solarpark wurde von BayWa r.e. entwickelt, wird von Verbund betrieben und erzeugt grünen Strom für die weltweit führende Brauerei Anheuser-Busch InBev. "Wir müssen entschlossen handeln: Jede zusätzliche Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien ist ein wichtiger Schritt für die Energiewende. Mit Projekten wie dem Solarpark Pinos Puente treiben wir den raschen Umstieg auf erneuerbare Energien in Europa voran", so Verbund-CEO Michael Strugl, zur aktuellen Energie-Situation. Bis zum Jahr 2030 soll bis zu einem Viertel der Verbund-Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik stammen. Der ...

