EQS-Adhoc: Flughafen Wien AG / Aktualisierung Guidance 2022 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR 29.09.2022 Aktualisierte Guidance 2022 Die Verkehrsentwicklung wird sich im Gesamtjahr 2022 gegenüber der Guidance vom 13.6.2022 für die Flughafen-Wien-Gruppe auf mindestens 29 Mio. Passagiere (bisher: 28 Mio. Passagiere) und am Standort Wien auf mindestens 23 Mio. Passagiere (bisher: 22 Mio. Passagiere) verbessern. Daraus resultiert eine weitere Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Guidance vom 2.8.2022 auf über € 115 Mio. (bisher: über € 100 Mio.). Basierend auf dieser positiven Ergebnisentwicklung wird als Dividenden-Guidance bestätigt, dass der Vorstand plant in der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von mindestens 60% des Nettoergebnisses nach Minderheiten vorzuschlagen. Die angepassten Werte erfolgen unter der Annahme, dass es im Herbst und Winter zu keinen pandemiebedingten Lock Downs oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor bleibt der heute nicht abschätzbare weitere Verlauf des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen für den Luftverkehr.

