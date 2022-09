FEELM, das Flaggschiff der Zerstäubungstechnologie von SMOORE, dem weltgrößten Vape-Hersteller, hat auf dem Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) 2022 in Washington, D.C., den Golden Leaf Award für die "vielversprechendste Innovation" gewonnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005492/de/

GTNF event site (Photo: Business Wire)

"Mit der aktualisierten Keramikspulentechnologie von FEELM bietet der FEELM Max eine verbesserte Aromakonsistenz, mehr Züge und weniger Härte durch kleinere Aerosolpartikel. Vor allem aber bietet der FEELM Max ein größeres Potenzial zur Schadensverringerung", verkündete der Organisator des GTNF bei der Preisverleihung.

Vor vier Jahren wurde FEELM tech mit dem Golden Leaf Award ausgezeichnet. Und nun vier Jahre später wurde FEELM Max erneut mit dem Golden Leaf Award ausgezeichnet. Nach dem Red Dot Award ist dies bereits die zweite globale Auszeichnung für FEELM Max in diesem Jahr.

Der Golden Leaf Award ist eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Branche, mit der Unternehmen und Marken gewürdigt werden, die einen herausragenden Beitrag zur weltweiten Tabak- und Nikotinindustrie geleistet haben. Die Auszeichnung "vielversprechendste Innovation" stand Unternehmen offen, die neue Technologien und Produkte auf den Markt bringen, und wurde auf der Grundlage von Designinnovationen und prognostizierten zukünftigen Produktionseffizienzen bewertet.

Anlässlich der Preisverleihung sagte der leitende Wissenschaftler des amerikanischen Forschungsinstituts SMOORE, Dr. Shi:

"Wir verfügen über ein langes und umfangreiches Portfolio an bahnbrechenden Technologien zur Verbesserung des Produkterlebnisses, und wir freuen uns, dass FEELM Max gewonnen hat und unsere Bemühungen von globalen Branchenexperten anerkannt wurden."

Die heutige neue Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der FEELM-Technologie. Mit neuen Materialien, Mikrostrukturen und Verfahren setzt die FEELM Max-Technologie neue Maßstäbe für eine noch stärkere Schadensreduzierung und Verbesserung der Produktleistung. Sie verkörpert die Mission der Muttergesellschaft Smoore International: Innovation für besseres Wohlbefinden, was sich gut mit dem Thema dieser Konferenz "Wissenschaft, Technologie und Innovation als Motor des Wandels" deckt.

Nach Einschätzung von Branchenexperten hat die Technologie von FEELM Max das Potenzial, die mit wiederverwendbaren Verdampferprodukten verbundene Qualität auf den Einwegmarkt zu übertragen. Als weltweit erste Einweg-Zerstäubungslösung mit Keramikkern stützt sich FEELM Max auf die zugrundeliegende technologische Innovation, um die traditionelle Baumwollkernlösung zu übertreffen. Sie bietet Einwegprodukte mit "besserem Geschmack, mehr Zügen und höherer Konsistenz".

Die Einweglösungen von FEELM werden inzwischen in Ländern auf der ganzen Welt verkauft, darunter in großen Volkswirtschaften wie den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Aus dem Zwischenbericht von SMOORE für das Geschäftsjahr 2022 geht hervor, dass der Umsatz mit Einwegprodukten in der ersten Jahreshälfte 319 Millionen Yuan erreichte und damit um 234,5 Prozent höher lag als im Vorjahreszeitraum.

Neben der Neudefinition von Produkten mit technologischer Innovation und der Schaffung eines besseren Vaping-Erlebnisses zielt FEELM Max auch darauf ab, einen geringeren CO2-Fußabdruck als vergleichbare Produkte zu haben, indem es eine Reihe grüner und nachhaltiger technischer Lösungen für Verpackung, Materialien und Produktion einführt.

Die Verleihung der GTNF Awards für die Jahre 2020 und 2021 war aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2022 verschoben worden, was bedeutete, dass der Wettbewerb intensiver denn je war. Die Gewinner präsentierten erneut die Innovationen der Branche in den letzten drei Jahren, was FEELM noch stolzer macht, diesen Preis gewonnen zu haben.

ENDE

Für weitere Informationen oder Rückfragen von Journalisten wenden Sie sich bitte an Tommy Gilchrist unter 0044 7388 110 679 oder feelm@smooretech.com.

Über FEELM:

Als Flaggschifftechnologie-Marke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Basierend auf der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM Technologie zur authentischen Geschmacksreproduktion und innovative Elektroniktechnologie für ein ultimatives und einzigartiges Vaping-Erlebnis.

Über SMOORE:

SMOORE ist ein weltweit führender Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Herstellung von Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten für HNB-Produkte auf ODM-Basis, mit fortschrittlicher Forschungs- und Entwicklungstechnologie, starken Produktionskapazitäten, einem breit gefächerten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm.

Laut Frost Sullivan ist SMOORE der weltweit größte Hersteller von Vaping-Geräten in Bezug auf den Umsatz bei einem Anteil von 22,8 am gesamten Weltmarkt im Jahr 2021. Sein Weltmarktanteil ist größer als die Summe der auf den Plätzen 2 bis 5 aufgeführten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005492/de/

Contacts:

Tommy Gilchrist

0044 7388 110 679

feelm@smooretech.com