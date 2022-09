The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.09.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2022

.

ISIN Name

CA36168L1058 GCM MINING CORP.

CA44925L1031 IBI GROUP INC.

GB00B3DDP128 PRESIDENT ENERG.PLC LS-01

SE0008294334 ENDOMINES AB

USX607461166 OTP BANK NYRT. GDR REG. S

XS1700480160 VALLOUREC 17/22 REGS

XS1716821779 HAYA REAL EST. 17/22 REGS

XS1716822231 HAYA REAL EST. 17/22 FLR

