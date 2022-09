Bisher gab es nur wenig Grund, um an der Apple-Aktie großartig herumzumäkeln. Der Inflation und vielen anderen Faktoren zum Trotz konnte der Titel sich auf Jahressicht um knapp 25 Prozent verbessern und damit einen krassen Gegensatz zu den meisten anderen Tech-Titeln liefern. Zu verdanken hatte Apple das nicht zuletzt einer anhaltend hohen Nachfrage nach iPhones.Von Insidern war nun aber zu hören, dass das Wachstum hier für den Moment am Ende sein könnte. So soll Apple (US0378331005) seine Lieferanten bereits darüber informiert haben, dass diese sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...