Das Constellation-as-a-Service-Modell von Satellogic wird die Teilnahme Albaniens an der New Space Economy beschleunigen und ein bisher nie dagewesenes, landesweites Situationsbewusstsein schaffen

Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), ein führender Anbieter im Bereich der Erdbeobachtung (Earth Observation, EO) mit Auflösungen im Submeterbereich, gab heute bekannt, einen Dreijahresvertrag mit der albanischen Regierung über die Entwicklung einer Dedicated Satellite Constellation geschlossen zu haben. Dieses einzigartige Programm basiert auf dem Constellation-as-a-Service-Modell von Satellogic und wird Albanien die Möglichkeit bieten, auf seinem gesamten Hoheitsgebiet schnell auf Satellitenbilder zuzugreifen.

Das einzigartige Angebot von Satellogic ermöglicht es kommunalen, staatlichen und nationalen Regierungen, eine Satellitenflotte über einem bestimmten Zielgebiet zu steuern und ein EO-Bildprogramm mit unübertroffener Frequenz, Auflösung und Kosten zu entwickeln. Satellogic wird es Albanien ermöglichen, dringende Probleme in den Bereichen Landwirtschaftsmanagement, illegale Ernten, illegale Bautätigkeiten, Verkehrsmanagement, Überwachung von Waldbränden, Grenzsicherheit und Umweltmonitoring durch qualitativ hochwertige Bilder mit landesweiter Kapazität zu einem kostengünstigen Preis anzugehen.

Albanien wird vorrangigen Zugang zu zwei Satelliten erhalten, die die Namen "Albania-1" und "Albania-2" tragen und voraussichtlich im Rahmen des bevorstehenden Satellitenstarts mit SpaceX zur Flotte von Satellogic stoßen werden.

"Mit der Dedicated Satellite Constellation wird Satellogic die Teilnahme Albaniens an der New Space Economy beschleunigen. Darüber hinaus werden diese Satelliten ein noch nie dagewesenes, landesweites Situationsbewusstsein mithilfe der besten Daten aus dem Weltraum liefern", so Emiliano Kargieman, CEO und Mitbegründer von Satellogic. "Albanien beabsichtigt, sein Engagement in der Raumfahrt durch die Nutzung von hochauflösenden Satellitenbildern auszubauen und wir freuen uns über die Möglichkeit, die Ambitionen des Landes sowie seine Pflichten als NATO-Mitglied zu unterstützen."

Die Cloud-Infrastruktur von Satellogic wird Albanien Zugang zu reaktionsschnellen Anwendungen und Analysen verschaffen und die Verbreitung von wichtigen Erkenntnissen und Informationen ermöglichen. Satellogic wird die Ausbildung von Fernerkundungs-Spezialisten der albanischen Regierung unterstützen, die bei der Analyse und Verbreitung von satellitengestützten Produkten in den verschiedenen Ministerien des Landes mitwirken und die Kapazitäten der albanischen Raumfahrtindustrie ausbauen.

Die heutige Bekanntgabe schließt an die kürzlich erfolgte Ankündigung von Satellogic an, alle subnationalen Schutzgebiete der Erde im Rahmen des neuen GREEN+ Jurisdictional Programme zu überwachen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Satellogic bis 2025 hochauflösende Satellitenbilder von allen Wäldern der Erde sammeln, die es Einzelpersonen und Organisationen ermöglichen, die Einhaltung der Bestimmungen der Unterzeichnerstaaten zur Vermeidung von Abholzung genau zu überwachen.

