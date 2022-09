Geschäftsbereich für alternative Anlagen kündigt nach dem Soft-Launch 2020 zahlreiche Neueinstellungen an

Erstklassige neue Mitarbeitende werden die branchenweit führende Sachkompetenz vertiefen und die globale Expansion beschleunigen n

Die Einstellungen folgen auf eine Periode schnellen Wachstums nach einer rasant gestiegenen Nachfrage nach Privatmarkt-Produkten

Das Unternehmen ging Kooperationen mit Platin-Kunden ein, zu denen die Mehrheit der 10 weltweit größten Manager von Privatmarktanlagen zählt, die in den vergangenen zehn Jahren mehr als 750 Mrd. USD an Investitionsmitteln beschafft haben

S64, der im Bereich alternativer Anlagen tätige vertrauenswürdige Partner für weltweit führende Vermögensverwalter und Privatbanken, meldete heute eine Reihe strategischer Neueinstellungen, nachdem das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2020 ein rasantes Wachstum verzeichnen konnte.

Das erstklassige Team von S64, das mehr als zehn Jahre lang bei der Deutschen Bank zusammengearbeitet hat, hat seine Kompetenz durch eine Reihe von neueingestellten Mitarbeitenden, die von Institutionen ersten Ranges stammen, in seiner Londoner Niederlassung weiter gestärkt. Das Unternehmen plant außerdem, seine Präsenz in den weltweit wichtigsten Finanzzentren in der Region EMEA (Europa, Naher und Mittlerer Osten sowie Afrika), in Asien und in Australien auszubauen.

Strategische Neueinstellungen nach rasantem Wachstum

Das Team von S64 unter der Leitung von Tarun Nagpal, Gründer und CEO von S64, ist seit mehr als einem Jahrzehnt branchenweit führend in puncto Innovationsfähigkeit und leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung von alternativen Plattformlösungen. Zu den jüngsten Neuzugängen zählen Venkata Kota, Head of Client Solutions, ehemals bei Goldman Sachs und der Deutschen Bank, Richard Marland, Head of Operations and Fund Governance, ehemals bei der Deutschen Bank, Tetyana Turek, Business and Project Management, ehemals bei der Deutschen Bank, Mark Slater, Legal Counsel and Compliance, ehemals bei J.P. Morgan und Simmons Simmons, sowie Eve Wachtel, Asia Pacific Distribution, ehemals bei der Deutschen Bank.

Auch das Strukturierungs- und Lösungsteam des Unternehmens verzeichnet drei Neuzugänge: Matteo De Checchi, Dennis BewsundAdam Hooper, ehemals bei der Deutschen Bank, bei Credit Suisse bzw. bei Barings.

Bei S64 geht man davon aus, dass sich die Anzahl der 40 Mitarbeitenden in den kommenden zwölf Monaten in den Bereichen Strukturierung, Vertrieb, Plattform und Technologie mehr als verdoppeln wird.

Tarun Nagpal, CEO von S64, äußerte sich hierzu wie folgt: "Ich freue mich sehr, einige der branchenweit talentiertesten Köpfe in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen. Sie bringen nicht nur fundierte Fachkompetenz mit, sondern auch eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Bereich marktbestimmender Innovationen.

Wir erleben derzeit eine Revolution bei der Art und Weise, wie der Zugang zu den Privatmärkten erfolgt. Aufgrund unserer preisgekrönten Erfahrung, unseres unübertroffenen Angebots und unserer marktführenden Kompetenz sind wir gut positioniert, um auf unserem bisherigen beeindruckenden Wachstum aufzubauen.

Wir definieren eine neue Ära im Bereich der alternativen Anlagen und beabsichtigen, unsere Kompetenz durch weitere strategische Einstellungen zu vertiefen und unsere Präsenz in den Zielmärkten im kommenden Jahr zu erweitern."

Anstehende Mandate mit Platin-Kunden

S64 ist bereits heute der vertrauenswürdige Partner von weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Private Equity, Asset Management und Private Wealth. S64 konnte zahlreiche wettbewerbsfähige Mandate gewinnen, darunter die Mehrheit der zehn weltweit führenden Manager von Privatmarktanlagen, die in den vergangenen zehn Jahren Mittel in Höhe von über 750 Milliarden USD beschafft haben. Das Unternehmen konnte seinen Marktanteil rasch ausbauen und verfügt über eine solide Pipeline mit neuen Möglichkeiten.

Das Unternehmen ist durch die Entwicklung mehrerer neuartiger Lösungen für Kunden Wegbereiter für Brancheninnovationen, unter anderem in den Bereichen Strukturierung, Bereitstellung und Betreuung von ELTIF-Fonds (European Long Term Investment Funds), LTAF-Fonds (Long-Term Asset Funds) in Großbritannien sowie von offenen halbliquiden Publikumsfonds, mit denen die Kunden ihr Angebot schnell erweitern können.

Tarun Nagpal merkte dazu an: "Wir freuen uns, mit Vermögensverwaltern und Privatbanken auf Platin-Niveau zusammenzuarbeiten, nachdem wir eine Reihe stark umworbener Mandate gewinnen und dadurch unseren ambitionierten Wachstumskurs beschleunigen konnten.

Dank unserer erstklassigen proprietären Technologie, die den gesamten Lebenszyklus alternativer Anlageprodukte abbildet, eröffnet unser innovativer Ansatz in stärkerem Maß den Zugang zu Privatmärkten und bietet ihnen die Möglichkeit zu florieren."

ENDE.

Hinweise für Redakteure

Ranking der globalen Fondsmanager und Fundraising-Betrag gemäß Fund Managers League Table von Preqin vom 25.09.2022

Preqin ermittelt die weltweit besten Fondsmanager auf Basis des über geschlossene Mischfonds eingeworbenen Gesamtkapitals.

Bei der Höhe des eingeworbenen Kapitals handelt es sich um die in den vergangenen zehn Jahren eingeworbene Summe.

Über S64

S64 ist ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Anlagelösungen, das die sich auf den Privatmärkten bietenden Chancen ausnutzt. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit den weltweit führenden Vermögensverwaltern und Privatbanken in den Bereichen Private Equity, Kreditvergabe, Immobilien, Infrastruktur und Impact Investing innovative Lösungen für Privatbanken und Vermögensverwalter.

Die innovative Technologieplattform von S64 ermöglicht das Management alternativer Anlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg von der Strukturierung und vom Onboarding bis hin zur Finanzierung und zu Sekundärmarktfähigkeiten.

Das Team von S64 kann preisgekrönte Erfahrung in den Bereichen Fonds- und Produktlösungen, digitale Innovation und internationaler Vertrieb vorweisen und leistet seit mehr als zehn Jahren Pionierarbeit im Bereich alternativer Investmentplattformen.

www.s64capital.com LinkedIn Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005483/de/

Contacts:

Weitere Informationen

Ansprechpartner für die Presse:

Ben Carr, MHP Mischief

benjamin.carr@mhpc.com Tel. +44 7753 415725