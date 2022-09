Myonex, ein weltweit führendes Zulieferunternehmen für klinische Studien, hat heute die Einführung der ersten und bisher einzigen regionalen On-Demand-Medikamentenbeschaffung in Europa bekannt gegeben. Basierend auf dem erfolgreichen nordamerikanischen Programm bietet CTRx Europe bedeutende Vorteile für Sponsoren klinischer Studien, klinische Zentren und Patienten gleichermaßen.

"Aufgrund des Wachstums unserer CTRx-Dienstleistungen in Nordamerika wurden wir von Kunden gebeten, die gleiche Lösung für sie in Europa zu entwickeln. Bei unserer neuen CTRx Europe-Lösung handelt es sich um einen Paradigmenwechsel für klinische Zentren in Europa", so James Lovett, CEO bei Myonex. "Unsere Lösung wird Unterstützung für klinische Zentren bieten, um lokale Medikamente für einheimische Patienten in einzelnen europäischen Ländern zu beziehen. Die Sponsoren können Überschüsse und Kosten im Zusammenhang mit Großbestellungen von Vergleichsmedikamenten, Bestandsverwaltung und abgelaufenen Medikamenten vermeiden. Das Programm hat hervorragende Ergebnisse in den USA und Kanada erreicht, und wir sind sehr erfreut, in Europa eine ähnliche Flexibilität und Kostenreduktion bieten zu können."

Durch seine Partnerschaften mit Zentralapotheken in den größeren europäischen Märkten kann Myonex eine regionale On-Demand-Medikamentenbeschaffung anbieten. Bei der CTRx-Lösung profitieren Sponsoren von Inlandspreisen und erhalten Zugang zu wichtigen Onkologie- und anderen Spezialmedikamenten und Krankenhausprodukten. Die klinischen Zentren benötigen weniger Lagerraum und Ressourcen, sodass sie mehr Studien durchführen können. Die Sponsoren können den Verbrauch über ein sicheres GDPR-konformes Portal nachverfolgen, und die klinischen Zentren können ihre Bestellungen online aufgeben.

Die CTRx-Lösung von Myonex unterstützt herkömmliche, dezentrale und hybride Studien. Über Verfahren, die auf die regionalen Regulierungsvorschriften zugeschnitten sind, können Prüfpräparate, kommerzielle Medikamente und Hilfsmittel direkt an die Klinik, das zentrale Pflegezentrum, eine Krankenschwester oder sogar an den Patienten nach Hause geliefert werden.

"Das Direct-to-Patient-Angebot fördert die Einhaltung des Dosierungsschemas", so Samit Bhatt, Senior Director, Clinical Trial Patient Solutions bei Myonex. "Da unsere Partner vor Ort die regionalen Märkte bedienen, fallen die Logistikkosten pro Patient und Lieferung an das klinische Zentrum geringer aus und Sponsoren können eine stark verkürzte Studien-Anlaufzeit konstatieren."

CTRx Europe ist Teil eines umfassenden Zulieferangebots von Myonex für klinische Studien, das auch erweiterte Verpackungs- und Etikettierlösungen, Lagerverwaltung, Lagerung und Vertrieb sowie Projektmanagement einschließt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte globalsales@myonex.com.

Über Myonex

Myonex ist ein weltweit führendes Zulieferunternehmen für klinische Studien mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Sponsoren von Big-Pharma- bis hin zu kleinen Biotech-Unternehmen sowie Auftragsforschungsinstituten (CRO) und anderen Dienstleistern. Die Kombination seiner vier einzigartigen Serviceleistungen Beschaffung, Verpackung/Etikettierung, Zusatzdienste und Patientenlösungen schafft Flexibilität, verbessert die Effektivität, steigert die Effizienz und trägt dazu dabei, Abfall zu vermeiden. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen und Komplexitäten jeder Studie. Sponsoren und Auftragsforschungsinstitute (CRO) profitieren dabei durch Zeit- und Kosteneinsparungen dank der optimierten und integrierten Lieferstrategie eines einzigen Anbieters, die speziell auf klinische Studien zugeschnitten ist. Erfahren Sie mehr unter www.myonex.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

