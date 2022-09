DJ Allianz verkleinert Vorstand und teilt Aufgaben neu zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstand der Allianz schrumpft im Zuge der Neustrukturierung von Verantwortlichkeiten innerhalb des Gremiums auf neun von elf Mitgliedern. Wie der Konzern mitteilte, wird der Vertrag von Ivan de la Sota zum Jahresende aufgelöst, weil das von ihm unter anderem verantwortete Allianz Customer Model nun in die Gruppe integriert werden könne. Serge Balbinot, dessen Abschied aus Altersgründen bereits angekündigt worden war, überträgt seine Verantwortung für das Geschäft in Südostasien und Australien an seine Vorstandskollegin Renate Wagner.

Diese und weitere Neuzuordnungen im Vorstand sollen die Vereinfachung der Organisationsstruktur weiter vorantreiben, wie Vorstandschef Oliver Bäte laut Mitteilung sagte.

September 29, 2022

